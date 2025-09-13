На митинге против мигрантов в Лондоне произошли столкновения с полицией

Sky News: девять участников митинга в Лондоне арестованы за нападения на полицию

В Лондоне завершились антимигрантский митинг Томи Робинсона «Объединимся, королевство!» и контрпротест «Марш против расизма» с участием 110 тысяч человек. Полиция арестовала девять участников за агрессию в свою сторону, сообщил Sky News .

«Мы превысили отведенное нам время. <…> Нам придется вернуться и закончить это», — объявил Робинсон и сошел со сцены.

К этому времени столичная полиция оттеснила участников митинга «Объединимся, королевство!» из северной части Уайтхолла и с Трафальгарской площади по Нортумберленд-авеню в сторону станции Эмбанкмент. Лондонцы обвинили правительство в нарушении обещания взять под контроль иммиграцию, в том числе нелегальную на маломерных судах.

Пресс-служба полиции Лондона сообщила о значительной агрессии в адрес своих сотрудников и аресте девяти хулиганов. Участники митинга били стеклянные бутылки и бросали сигнальные ракеты.

Для подавления беспорядков на улицы вышли дополнительные сотрудники правоохранительных органов со средствами индивидуальной защиты и патрульные на полицейских лошадях.

В начале сентября в британской столице прошла пропалестинская акция, которая тоже окончилась столкновениями с полицией. Задержали более 150 человек.