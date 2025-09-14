Количество задержанных на антимигрантских протестах в Лондоне увеличилось до 25

Полиция Лондона сообщила о 26 пострадавших и 25 задержанных на протестах

На антимигрантских протестах в Лондоне задержали 25 человек по подозрению в хулиганстве и погромах. Всего в шествиях приняли участие до 150 тысяч человек, сообщила пресс-служба полиции.

Толпы людей игнорировали указания полицейских, били их, бросали бутылки, сигнальные ракеты и взбирались на заграждения.

Правоохранителям пришлось надеть полную защитную экипировку и использовать щиты. К 19:30 (21:30 по московскому времени) в участки доставили 25 подозреваемых в хулиганстве, нарушении общественного порядка, нападении и причинении ущерба. Всего же к акциям присоединились от 110 до 150 тысяч человек.

«Это только начало. Наше расследование уже началось: мы устанавливаем личности участников беспорядков, и в ближайшие дни и недели им следует ожидать серьезных мер со стороны полиции», — сказал помощник комиссара Мэтт Твист.

По его информации, 26 сотрудникам полиции потребовалась медпомощь. Из них четверо получили серьезны повреждения, вроде перелома носа, выбитых зубов, сотрясения мозга, грыжи межпозвоночного диска и травмы головы.

На улицах Лондона 13 сентября прошли одновременно две акции — антимигрантская «Объединимся, королевство!» и контрпротест «Марш против расизма». Ранее полиция сообщила о девяти задержанных.