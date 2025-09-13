Британцы вышли на демонстрации в Лондоне, потому что их разочаровало правление премьер-министра Кира Стармера. Команда политика лояльна к мигрантам и много тратит на украинский конфликт, заявил РИА «Новости» политолог Алексей Мартынов.

«Трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру, пойдя на поводу своих спецслужб», — указал он.

Британцы возмущены тем, что государство решает чужие проблемы на социальные деньги, которые бы могло потратить на коренных жителей. Сейчас население особо тревожат вопросы безработицы и снижения доходов.

Ранее Илон Маск призвал распустить парламент Великобритании и назначить досрочные выборы. По его мнению, Соединенное Королевство не справляется с неконтролируемой миграцией, бюрократией и ограничениями свободы слова. Для решения этих проблем в стране нужны масштабные реформы.