Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у России есть неоспоримое преимущество перед Западом. Оно заключается в готовности сражаться, подчеркнул политик в интервью британской газете Times .

Туск отметил, что конфликт с Украиной бьет по экономике России.

«Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Нисколько. У них (русских) есть одно большое преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы сражаться», — заявил он, подчеркнув, что это очень важный вопрос.

По словам Туска, Зеленский будет готов вести боевые действия еще два-три года и надеется, что конфликт не затянется на 10 лет.

В России уверены, что страна справится с санкциями. По словам спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, они не являются большой проблемой. Напротив, ограничения против России сильно отражаются на состоянии самих западных государств.