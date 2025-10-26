Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще несколько лет

Туск: Зеленский сказал, что Украина готова вести боевые действия 2-3 года

Украина способна продолжать боевые действия с Россией еще минимум два-три года, но опасается, что конфликт может затянуться на десятилетие. Об этом в личной беседе рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщил The Times премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Нет сомнений, что Украина сохранит независимость. Теперь основной вопрос — сколько будет жертв. Зеленский говорил мне, что Украина готова сражаться еще два-три года», — отметил он.

Туск добавил, что экономика России якобы не имеет шансов выжить в долгосрочной перспективе на фоне масштабных санкций Евросоюза и США.

Ранее стало известно, что ВС России взяли в окружение на Красноармейском направлении 5,5 тысячи боевиков ВСУ, а также до пяти тысяч — на Купянском. Кроме того, бойцы взяли в кольцо сам город Купянск, докладывал президенту Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов.