Депутат Ананских заявил, что новый пакет санкций Запада ударит по экономике ЕС

Новая волна санкций США и Евросоюза направлена главным образом против российского нефтегазового сектора. Однако такая политика окажет негативное влияние на экономику самих европейских государств. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT .

Парламентарий подчеркнул, что рост цен на нефть неизбежен, что противоречит интересам лидеров США и Европы. Несмотря на это, Россия адаптируется к новым условиям, продолжив развитие экономики.

«Мы приспособимся. Все равно наша экономика развивается. Но это все не в плюс международным отношениям. Это не приближает мир», — добавил Ананских.

Депутат заявил, что Европа должна сосредоточиться на интересах собственных граждан и экономики.