Дмитриев заявил, что не будет просить Уиткоффа о смягчении санкций США

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отказался обсуждать смягчение санкций на встрече с коллегой из США Стивеном Уиткоффом. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

По мнению Дмитриева, американские ограничения не являются большой проблемой. В качестве аргумента он привел слова российского президента.

«Президент Путин вчера упомянул два момента: он сказал, что Россия никогда не будет действовать под давлением. А во-вторых, что эти санкции лишь поднимут мировые цены на нефть, приведут к росту цен на бензин в США», — подчеркнул глава РФПИ.

В этом случае Россия сможет продавать меньше нефти, но по более высокой цене.

Диалог Дмитриев планирует посвятить мирному урегулированию конфликта, опираясь на реалистичные решения.

Спецпосланник России прибыл в Соединенные Штаты накануне. Глава РФПИ отмечал, что европейские страны препятствуют любому прямому диалогу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Также он назвал три элемента, которые необходимы для завершения специальной военной операции.