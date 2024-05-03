Премьер-министр Грузии не смог поехать в США из-за закона об иноагентах | 360°

03 мая 2024, 06:13
Премьер-министр Грузии не смог поехать в США из-за закона об иноагентах
Премьер Грузии Кобахидзе отказался ехать в США на переговоры о партнерстве
Делегация правительства Грузии отказалась от визита в США из-за условия пригласившей стороны о приостановке рассмотрения законопроекта об иноагентах. Заявление МИД страны процитировал «Интерфакс».
«Премьер-министр Грузии [Ираклий Кобахидзе] был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно прекратить рассмотрение законопроекта „О прозрачности иностранного влияния“», — объяснила пресс-служба.
Реклама
Власти сочли выдвижение таких условий неприемлемым, так как они нарушили дух партнерства, принципы взаимного доверия и уважения. Пресс-служба МИД Грузии заявила, что американскому послу объяснили причину отказа.
США пригласили грузинскую делегацию на встречу по вопросам стратегического партнерства и помощи. Посол Робин Даниган заявила, что закон об иноагентах несовместим со стремлением Грузии вступить в Евросоюз, а решения правительства отдалили ее от евроатлантического будущего.
В Тбилиси прошла серия протестов против закона об иноагентах. После акции в ночь на 2 мая госпитализировали восемь человек.
Грузия
США
Законы
Реклама
Реклама