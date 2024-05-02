Стало известно о пострадавших во время митинга в Тбилиси | 360°

02 мая 2024, 08:14
Стало известно о пострадавших во время митинга в Тбилиси
Минздрав Грузии: во время протеста 1 мая в Тбилиси пострадали 8 человек
Во время акции протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» в Тбилиси пострадали восемь человек. Заявление Минздрава Грузии процитировала телекомпания Rustavi2.
«Восемь гражданских лиц, пострадавших во время акции протеста на проспекте Руставели, были госпитализированы. Одного из них выписали из клиники», — сообщила пресс-служба.
Реклама
Пострадавших с травмами разной степени тяжести увезли в медучреждения. Минздрав Грузии сообщил, что у них диагностировали ранения лица, тела, головы, респираторные осложнения и интоксикацию. Состояние госпитализированных удовлетворительное.
Акция протеста у здания парламента началась 1 мая. Пресс-служба министерства сообщила, что на проспекте Руставели дежурили 20 бригад скорой помощи. На месте осмотрели десятки человек, в том числе одного правоохранителя. Они пожаловались на жжение в глазах и головную боль.
Участники митинга выступили против закона об иноагентах. Они заблокировали входы в здание парламента. К утру акция завершилась, на площади остались всего несколько десятков человек.
Грузия
Протесты
Беспорядки
Митинги
Реклама
Реклама