Премьер Гренландии потребовал от США прекратить фантазии о захвате острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен резко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о возможном присоединении острова. Он призвал Вашингтон прекратить угрозы и разговоры об аннексии. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

Нильсен заявил, что США и Дания долгие годы были «близкими и верными союзниками», и поэтому нынешняя риторика американских властей «абсолютно неприемлема», неверна и неуважительна. Он также подчеркнул, что Гренландия — не предмет споров великих держав.

«Мы — народ. Страна. Демократия. Это нужно уважать. Особенно близким и верным друзьям. <... > Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями», — подчеркнул Нильсен.

Он также отметил, что Гренландия «открыта для диалога», но он должен проходить «по официальным каналам» и «в соответствии с международным правом», а не через публикации в соцсетях.

В конце своего поста Нильсен заявил: «Гренландия — наш дом и наша земля. И так будет и впредь».

Ранее Нильсен уже говорил, что Соединенные Штаты не получат Гренландию. Политик подчеркнул, что остров сам решает свое будущее. Он призвал гренландцев не пугаться заявлений Трампа и реагировать на них с хладнокровием и достоинством. Он также заявил, что Гренландия не продается.

