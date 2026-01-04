«Наша страна не продается». Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен раскритиковал карту острова в цветах флага США, опубликованную женой одного из чиновников Белого дома. Он написал в Facebook*, что такое изображение говорит о неуважении.

По его словам, нет никаких причин для паники. Правительство продолжает работать, защищать интересы гренландцев, придерживаясь международного права, как и их партнеры по сотрудничеству.

Картинка, опубликованная супругой замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти, где Гренландия обернута в флаг США, ничего не меняет.

«Наша страна не продается, а наше будущее не решается публикациями в соцсетях. Однако это изображение неуважительное», — заявил Нильсен.

Он напомнил, что страны и народы взаимодействуют на основании международного права, а не символических изображениях. Опубликованная Кэти Миллер картинка, по его словам, игнорирует статус и права гренландцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией необходим Америке в оборонительных целях.

