Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пропал из трансляции во время онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал украинского лидера.

Онлайн-встреча «коалиции желающих» прошла в четверг. В ходе нее Зеленский рассказал участникам о состоявшихся переговорах с представителями США по вопросам безопасности.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Зеленского о возможном референдуме по территориальному вопросу, напомнил, что Донбасс, согласно Конституции страны, считается российской территорией.

Обсуждаемая инициатива украинских властей касается темы, которая остается ключевой в переговорах о прекращении конфликта. Ранее Зеленский допустил возможность проведения общенационального голосования по территориальным вопросам, отметив, что его формат пока не определен.

Согласно данным AFP, именно территориальная часть потенциальных договоренностей осложняет консультации Киева и Вашингтона: Москва, как утверждается, настаивает на закреплении изменений, тогда как США стремятся ускорить процесс. Источники агентства отмечают, что Украина не готова принимать такие решения без оценки всех последствий.