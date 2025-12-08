Вопрос территории остается самым сложным в переговорах между Украиной и США о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на анонимного чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источника, территориальная проблема является ключевым препятствием, поскольку Россия не намерена заключать соглашение без получения территориальных уступок. В связи с этим американская сторона, как утверждается, оказывает давление на Украину, побуждая ее быстрее принять решение об отказе от земель.

Чиновник отметил, что Украина не может согласиться на такие условия без детальной проработки всех аспектов, несмотря на призывы США ускорить процесс.

Der Tagesspiegel сообщило, что Владимир Зеленский должен согласиться на территориальные уступки, поскольку у него нет другого выбора, а коррупционный скандал и постоянные неудачи ВСУ на фронте негативно повлияли на переговорные позиции президента Украины.