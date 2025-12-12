Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Донбасс, согласно Конституции России, является российской территорией. Так он отреагировал на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по территориальному вопросу, сообщил Life .

«Донбасс — российский. Весь. Это закреплено в Конституции», — сказал Ушаков журналисту, отметив, что его комментарий прозвучал в День Конституции России.

Ранее Зеленский сообщил, что обсуждает возможность вынесения вопроса территорий на всенародный референдум, подчеркивая, что формат такого голосования пока не определен.

Переговоры по прекращению конфликта осложняются именно территориальной темой: по данным AFP, российская сторона требует закрепления территориальных изменений, тогда как США, как утверждается, пытаются ускорить процесс и подталкивают Киев к выработке позиции. Источники агентства отмечают, что Украина не готова принимать решения без детальной оценки последствий, несмотря на давление со стороны Вашингтона.