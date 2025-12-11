Зеленский допустил проведение референдума по вопросу территорий

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что вопрос территорий может быть вынесен на всенародное голосование. Об этом сообщил телеканал «Общественное», ссылаясь на ответы главы государства журналистам.

По словам Зеленского, идея проведения «всеукраинского референдума» рассматривается, однако формат и механика его проведения пока не определены.

«Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Тема территорий остается главным препятствием в обсуждениях между Киевом и Вашингтоном по поводу возможного прекращения боевых действий, писало агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По данным собеседника, Москва настаивает на территориальных уступках, и без их подтверждения соглашение невозможно.

Американская сторона, как утверждается, пытается ускорить процесс и оказывает давление на Киев, побуждая его быстрее определиться с позицией по этому вопросу. Однако, по словам источника, Украина не готова принимать подобные решения без детальной проработки всех последствий, несмотря на настойчивые призывы США.