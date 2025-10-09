До этого в Польше по просьбе немецких властей задержали украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток». Туск тогда заявил, что правительство страны против его выдачи. Затем добавил, что проблема не во взрыве на «СП», а в том, что его вообще построили. Польские читатели негативно восприняли откровения своего премьера.

«Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец», — написал один из пользователей.

Второй комментатор назвал Туска «большим бандеровцем, чем сам Бандера» за то, что он хвалит и пропагандирует украинских террористов. Кроме того, задался вопросом, что премьер делает в Польше, призвав его немедленно уехать в Киев.

Третий пользователь отметил, что некоторым людям идеология Бандеры вскружила голову. Зато поляки теперь поняли, что понимает Туск под словами о верховенстве права.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что слова Туска шокируют, ведь он защищает террористов, взорвавших газопроводы.