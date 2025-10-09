«Премьер — бандеровец». Поляки призвали Туска убраться в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск своими высказываниями о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» возмутил поляков. Читатели интернет-издания Gazeta.pl призвали его немедленно убраться на Украину.
До этого в Польше по просьбе немецких властей задержали украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток». Туск тогда заявил, что правительство страны против его выдачи. Затем добавил, что проблема не во взрыве на «СП», а в том, что его вообще построили. Польские читатели негативно восприняли откровения своего премьера.
«Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец», — написал один из пользователей.
Второй комментатор назвал Туска «большим бандеровцем, чем сам Бандера» за то, что он хвалит и пропагандирует украинских террористов. Кроме того, задался вопросом, что премьер делает в Польше, призвав его немедленно уехать в Киев.
Третий пользователь отметил, что некоторым людям идеология Бандеры вскружила голову. Зато поляки теперь поняли, что понимает Туск под словами о верховенстве права.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что слова Туска шокируют, ведь он защищает террористов, взорвавших газопроводы.