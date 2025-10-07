Польша отказала Германии в сдаче подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Правительство Польши выступает против выдачи Германии подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток» украинца Владимира Журавлева,. Об этом на встрече с литовской коллегой Ингой Ругинене заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова привело РИА «Новости» .

«Есть европейский ордер, решение примет суд. Но я бы хотел, чтобы все знали — позиция правительства не изменилась. Не в интересах Польши его обвинение и выдача в руки третьей страны не в интересах, не в интересах чувства справедливости и приличия», — заявил он.

Туск напомнил, что как он сам лично, так и Польша всегда выступила против строительства «Северного потока-2».

«Проблема не в том, что его взорвали, а в том, что его построили. Каждый, кто говорит, что серьезные политики или правительства выступали за „Северный поток-2“, вредит Польше и лжет», — добавил премьер-министр.

Ранее Журавлева задержали в Польше по запросу Германии. Днем ранее ему продлили срок содержания под стражей.