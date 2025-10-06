Подозреваемому в подрыве «Северных потоков» продлили арест в Польше

Суд в Польше продлил содержание под стражей украинцу Владимиру Журавлеву, обвиняемому в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Задержали Журавлева 1 октября по запросу Германии. Изначально арестовали его на семь дней, сейчас содержание под стражей продлили еще на 40. Сторона защиты планирует обжаловать решение. По ее словам, теоретически судить украинца могут и на территории Польши. Суд объяснил решение тем, что опасается попытки Журавлева сбежать на Украину.

Ранее итальянский суд постановил экстрадировать в Германию другого подозреваемого украинца — Сергея Кузнецова. Адвокаты задержанного заявили, что условия содержания под стражей не соответствуют нормам, и подали апелляцию.