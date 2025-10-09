Премьер-министр Польши Дональд Туск шокировал своими высказываниями о «Северных потоках». Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в соцсети X.

По словам политика, это заставляет задуматься о том, что еще «можно взорвать, чтобы это считалось простительным или похвальным».

«Ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов», — добавил Сийярто

Накануне Туск заявил, что правительство Польши выступило против выдачи Германии подозреваемого в теракте на газопроводе «Северный поток — 2» украинца.

По словам премьер-министра, в Польше всегда выступали против строительства «СП». Также он назвал проблемой газопровода не в том, что его взорвали, а в том, что построили.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что задержание украинца Сергея Кузнецова доказывает, что за диверсией стоит администрация экс-президента США Джо Байдена.