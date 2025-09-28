Журналист Лафлэнд: Каллас начала понимать, что ЕС без США не поможет Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас начала осознавать проигрышное положение Европы в украинском вопросе в случае, если США отстранятся от конфликта. Такими выводом поделился британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X.

«До тупицы доходит ужасная правда», — написал он.

Накануне Каллас раскритиковала президента США Дональда Трампа, заявив, что Европа не должна одна нести ответственность за оказание помощи Украине. Политик напомнила про обещание главы Белого дома положить конец боевым действиям.

Также глава евродипломатии не упустила возможности обвинить Россию в провокациях. О нарушении якобы истребителями МиГ-31 воздушного пространства сообщили в Польше и Эстонии. В НАТО назвали целью сбитых над Польшей дронов аэропорт и центр в Жешуве.