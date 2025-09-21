В НАТО целью сбитых над Польшей дронов назвали аэропорт и центр в Жешуве

Der Spiegel: БПЛА пытались атаковать в Польше аэропорт и центр в Жешуве

Целью беспилотников, которые сбили в Польше, якобы являлись аэропорт и центр в Жешуве, которая находится менее чем в 70 километрах от украинской границы. Об этом со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе сообщила газета Der Spiegel .

Издание назвало аэропорт одним из важнейших узлов для поставки вооружения для ВСУ и других военных грузов на Украину. В НАТО отметили, что дроны якобы залетели в Польшу через территорию Белоруссии, но их нейтрализовали голландские истребители F-35.

Издание добавил, что всего в Польшу выпустили более 20 БПЛА.

Польские ВВС 20 сентября подняли в воздух истребители на фоне активности России на Украине. Через некоторое время наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы.

Ранее пограничная служба республики заявила о пролетевших над нефтяной платформой в Балтийском море российских истребителях. Представитель морского отдела ведомства Катаржина Пшибыш уточнила, что объекта находится вне территориальных вод Польши.