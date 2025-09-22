«Пока мы это позволяем». Каллас обвинила Россию в воздушных провокациях

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию в провокациях в воздушном пространстве Европы. Она заявила об этом в соцсети X .

Глава евродипломатии усомнилась в непреднамеренности якобы имевших место трех нарушениях воздушного пространства Европы за последние две недели. Каллас назвала произошедшее российской провокацией.

«Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем», — сказала она.

Каллас прокомментировала обнаружение в Польше в начале сентября 19 дронов, приписываемых России, а также заявление Эстонии о нарушении истребителями МиГ-31 воздушного пространства над Финским заливом.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что перехваченные дроны не имели боевой части и не представляли опасность. Несмотря на это, источник немецкого издания Der Spiegel в НАТО заявил, что они предназначались для атаки на аэропорт в Жешуве.