Военкор Поддубный допустил жесткий ответ Трампа на дерзость Каллас

Военкор Поддубный: Трамп пройдется катком по Европе за слова Каллас об Украине

Он напомнил, что ответственная за внешнюю политику еврокомиссар заявила, что Трамп пообещал прекратить боевые действия, а значит, как и Евросоюз, должен оказывать помощь Украине.

Поддубный пояснил, что Каллас попыталась прогнуть американского лидера, так как понимает, что в одиночку Евросоюз Украину не вытащит.

«После такого заявления Трамп просто обязан пройтись катком по своим европейским друзьям. Не будет же он терпеть указания — что и как делать Америке. Или будет?» — написал Поддубный.

В минувший четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп своей репликой о том, что Украина при помощи Европы может вернуть потерянные территории, переложил всю ответственность на ЕС и устранился от урегулирования конфликта.

По мнению польского премьера, за громкими словами президента США стоит горькая правда, которую всем стоит принять.