В Италии заявили, что Зеленский не принимал решений без одобрения Ермака

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обладал такой степенью влияния, что Владимир Зеленский фактически не принимал решений без его участия. Об этом написала итальянская Corriere della Sera , называя Ермака незаменимым человеком в окружении украинского лидера.

В статье подчеркивается, что Ермак полностью погрузился в работу рядом с президентом. Он не обзаводился семьей и буквально жил службой, стараясь держать всех других влиятельных фигур на расстоянии от Зеленского.

«Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу», — говорится в материале.

По оценке издания, их тандем был настолько тесным, что именно потеря личной опоры, а не сам факт расследования, сильнее всего ударила по украинскому лидеру.

Журналисты отмечают, что Ермак обладал властью, выходившей далеко за рамки формальных полномочий. Он, по информации газеты, умел устранять потенциальных соперников и сформировал свой круг влияния — своего рода неофициальный центр принятия решений, который в публикации сравнивают с криминальной структурой.

Издание приводит и слова анонимного депутата из партии «Слуга народа». По его утверждению, Ермак настолько контролировал процессы вокруг президента, что «держал Зеленского под гипнозом», а глава государства «не принимал никаких решений без его присутствия».

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Ермак неоднократно вызывал недовольство в администрации США — как при нынешнем президенте Дональде Трампе, так и при его предшественнике Джо Байдене.