Взрывы прогремели в Дубае

Власти ОАЭ предупредили жителей Дубая и туристов о возможных ракетных атаках, призывая искать убежище. В городе были слышны взрывы, сообщило РИА «Новости» .

Жители Дубая получили телефонные предупреждения. Текст рассылки оказался в распоряжении ТАСС.

«Ваша безопасность остается нашим главным приоритетом. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных помещениях, ждите официальных инструкций и полагайтесь на обновления исключительно из официальных источников», — говорится в смс.

Ранее актриса Виктория Тарасова, находящаяся в ОАЭ, рассказала, что застряла в аэропорту во время атаки на Дубай. Она и другие пассажиры видели через окна взлет военных самолетов.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран, заявив, что это нарушение международного права.