«Повсеместные отключения». Украинцев предупредили о проблемах с электричеством | 360°

Мир 19 мая 2024, 22:47 «Повсеместные отключения». Украинцев предупредили о проблемах с электричеством «Страна.ua»: украинцев предупредили о повсеместных отключениях света с 20 мая Freepik

Читать 360 в

Энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что с 20 мая в стране ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света», — отметили авторы статьи.

Реклама

Ограничения будут действовать с 18 часов вечера до полуночи для всех потребителей, кроме объектов критически важной инфраструктуры.

Ранее на Украине ввели аварийное отключение электричества из-за дефицита электроэнергии в системе. В стране большое число поврежденных объектов энергосферы, и потребителей призвали к экономии ресурса.

В начале мая СМИ сообщили о выходе из строя двух украинских ГЭС и трех ТЭЦ из-за нанесенных по ним ударов.