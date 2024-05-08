Три ТЭЦ получили повреждения на Украине | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:18 Три ТЭЦ получили повреждения на Украине ДТЭК: три ТЭЦ получили серьезные повреждения на Украине после взрывов РИА «Новости»

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На Украине на фоне взрывов пострадали три теплоэлектростанции. Об этом сообщил местный энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — указали в компании.

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Какие именно теплоэлектростанции получили повреждения, неизвестно. Также ДТЭК не уточнил последствия и сроки восстановления работы объектов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты генерации и передачи электроэнергии пострадали во время массированной атаки. Повреждения получили предприятия сразу в шести регионах республики.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что российские военные ударили в район вагоноремонтного завода Дарницкого и авиазавода Антонова в Киеве. Также прилет зафиксировали в Броварском районе.