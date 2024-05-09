Две ГЭС вывели из эксплуатации на Украине из-за ударов | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 16:03 Две ГЭС вывели из эксплуатации на Украине из-за ударов «Укргидроэнерго» вывела из эксплуатации две ГЭС из-за повреждений РИА «Новости»

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Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила в Telegram-канале, что утром 8 мая критическая инфраструктура получила значительные повреждения в результате взрывов. В результате работу приостановили две гидростанции.

«Две ГЭС вывели из эксплуатации», — сообщили в пресс-службе компании.

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По данным «Укргидроэнерго», вся гидрогенерация страны получила повреждения. Замена оборудования требует немалых усилий, а также большого финансирования. Украина нуждается в помощи и решительном содействии мирового сообщества, добавили в компании.

Накануне глава Запорожской военной областной администрации Иван Федоров заявил, что в Запорожье пострадала критическая инфраструктура. В регионе объявляли воздушную тревогу. В Запорожье начались перебои с подачей воды и электроэнергии.