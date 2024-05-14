Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины | 360°

Мир 14 мая 2024, 23:43 Аварийные отключения света ввели во всех регионах Украины «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света с 21:00 во всех регионах Украины Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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На Украине ввели аварийное отключение электроэнергии. Об этом в Telegram-канале сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

«С 21:00 до 24:00 „Укрэнерго“ вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе», — сообщили в публикации.

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На среду, 15 мая, «Укрэнего» ограничила потребление электроэнергии на весь день. Компания предупреждала, что в стране чрезвычайно велик объем повреждений объектов энергосферы, потребителей призвали к экономии ресурса.

В начале мая СМИ сообщили о выходе из строя двух ГЭС и трех ТЭЦ из-за ударов. По данным «Укргидроэнерго», вся гидрогенерация страны получила критические повреждения, для ее восстановления требуется помощь западных партнеров.