Аналитик Уотсон: Зеленский провоцирует Трампа и Европу на конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский попал в безвыходное положение, поэтому попытался столкнуть Запад с Россией. Аналитик Алан Уотсон сообщил об этом в соцсети X .

«Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией», — сказал он.

Уотсон назвал чушью заявление Зеленского о том, что Россия целиком зависит от Китая. По его мнению, президент Украины подталкивает НАТО к войне с Россией, потому что оборона его страны рушится.

После встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп сделал заявление, противоречившее прежним. Он допустил возвращение Украины к прежним границам и пообещал продолжить продажу оружия НАТО. Военкор Коц допустил, что хозяин Белого дома поддался манипуляции.