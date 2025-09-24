Военкор Коц: Зеленский скрыл от Трампа дыры в бюджете и дезертирство в ВСУ

Украина раскрыла восприятие американским президентом Дональдом Трампом окружающей действительности, в основном это телесюжеты. Об исторических справках и серьезных выкладках речи не идет, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский показал Трампу удары по НПЗ, очереди за бензином в Донецке, бодрые клипы с фронта, уничтожение вертолетов в Крыму и удары по складам с боекомплектом.

«И все это с какими-то взятыми с потолка цифрами. Короче, покорил Трампа видеорядом, которым очень легко манипулировать. Что же он не показал?» — напил Коц.

Зеленский не показал рефрижераторы с трупами на границе, пропорцию передачи тел, бусификацию мужчин по всей Украине, бойцов 219-го рембата 125-й бригады, которые дезертировали из страха пойти на мясо, штурм Ивано-Франковского ТЦК, в рамках которого удалось отбить насильно мобилизованных, а также созвездие «черных дыр» в бюджете.

«С точки зрения пиара Зеленский, как обычно, отработал на пять. Осталось доказать на практике то, что он показал в клипах. Что Трамп ему и сказал. Ну дерзайте, а я посмотрю. Со стороны», — заключил военкор.

Накануне Минобороны сообщило о взятии в полукольцо крупной группировки ВСУ в Купянске.