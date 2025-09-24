Отчаянные попытки. Идее давления на Россию через Китай предрекли провал

Дудаков: слова Зеленского о давлении Трампа на Россию через Китай нереалистичны

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что американский президент Дональд Трамп способен изменить отношение китайского лидера Си Цзиньпина к украинскому кризису, нереалистичны. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Этот сценарий на текущий момент абсолютно нереалистичен, учитывая, что отношения США и Китая находятся на гораздо более низкой точке, чем отношения США с Россией. Что касается Соединенных Штатов и КНР, то здесь не разрешены торговые противоречия», — напомнил эксперт.

По словам Дудакова, противники пытаются найти рычаги давления на Россию, но пока безуспешно.

Собеседник 360.ru отметил, что Трамп еще после победы на выборах пытался прибегнуть к идее давления на Россию через Китай, однако этот шаг не увенчался успехом.

«Нет этого рычага давления, как бы отчаянно Трамп ни пытался его найти», — заключил политолог.

Ранее в Кремле заявили, что Трамп попал под влияние Зеленского. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, новые заявления американского лидера контрастируют с видением России.