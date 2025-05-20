Сегодня 16:29 «Русские всегда приходят за своим». Или умеют собирать земли? 0 0 0 Фото: Санкционированный митинг против роста цен и роспуска СССР, 22 декабря 1991 года. Владимир Федоренко / РИА «Новости» Эксклюзив

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На переговорах с Украиной Владимир Мединский употребил фразу «Русские всегда приходят за своим». Она, с одной стороны, вызвала прилив национальной гордости: да, мы такие. С другой — породила и вопросы: почему мы оставили собственные базы, инвестиции в страны Азии, в ту же Украину, почему легко отпустили вместе со своим добром Польшу, Финляндию, бросили целые укомплектованные военные части в Восточной Европе? Возможно, ответ следующий: так случилось, потому что страна официально перестала быть русской.

Кто на свете всех сильнее? Вообще, Бисмарк вроде бы ничего такого не говорил. На сайте Российского военно-исторического общества, которое основал Владимир Мединский, даже есть отдельная статья о том, чего Отто фон Бисмарк никогда не говорил. Меня занимает другое. У нас больше всех земли, это общеизвестно. А раньше ее было еще больше. Сейчас можно с уверенностью сказать, что период передела земель в мире закончен и впереди могут быть незначительные изменения — в первую очередь за счет дробления слабых государств, а не за счет приращения земель. Когда народы состязались за земли, русские оказались первыми.

Чем сегодня, по завершении распределения земель, можно измерить силу народа, его потенциал, его, как еще недавно модно было выражаться, пассионарность? Только количеством земли, которую он заполучил. А чем еще? Земля сегодня — самое ценное. Нефть, газ, алмазы — это тоже земля. Силен тот, у кого земли много.

Следовательно, самыми сильными в этой гонке человечества за землей стали мы. Звучит неудобно и даже как-то нелепо, особенно в контексте последних десятилетий российской истории, но именно мы, русские, оказались в этой гонке народов самыми расторопными, сметливыми, ухватистыми, раз смогли заполучить столько земли. А раз умели ее удерживать, значит, проявили больше всего хитрости, ума, силы и жесткости.

Фото: Григорий Василенко / РИА «Новости»

Я вообще считаю крайне опасным недооценивать жесткость русских как народа. Мы не жестокие — именно жесткие. Иначе попросту не смогли бы удержать столько земли. О русских сейчас мало кто рассуждает трезво. Подумаешь, какой-то там народ, который легко отдал свои многолетние достижения и пьет на лавках, пока исламским пассионариям раздают из их казны детские пособия!

Мне кажется неосмотрительным забывать, что русские — народ, который, к примеру, изобрел политический террор. Французы с гильотиной и Шарлотта Корде не то — бомбистов придумали русские. Первый лагерь для политзаключенных — тоже русские. Соловецкий лагерь. Англичане выдумали концлагерь для содержания буров, то есть чужаков. У нас придумали лагеря для своих. Там, правда, насчет этнической принадлежности устроителей СЛОНа бытуют разные мнения, но я внимательно изучала вопрос и смею утверждать, что ответственность за появление этого лагеря должны брать на себя русские.

Фото: Соловецкие острова. В 1923 году здесь был открыт Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Архангельская область / РИА «Новости»

Революцию тоже русские устроили. Тут опять французы у нас в конкурентах, но те не дошли своим умом до полного слома государства, а мы дошли. Уж русские или не совсем этнически русские проворачивали это мероприятие, вопрос второстепенный: на момент свержения царя и взятия Зимнего дворца Российская империя официально была русским православным государством, руководящие должности в ней занимали русские. И не Сталин продразверсткой на местах занимался с раскулачиванием — свои же. Кстати, продразверстку еще Николай II ввел.

Нельзя сегодня иметь дело с русскими, говорить о русских и не помнить этих моментов истории. И не помнить, сколько у русских земли. Русские — суровый народ с железной хваткой. Об этом стоило бы сегодня много кому вспомнить.

Соборность и патернализм Здесь идет вопрос: почему именно русским удалось заполучить больше всего земли? Кто же знает. Что-то есть такое в нашей культуре, помимо жесткого характера и специфического сурового менталитета. Я человек нерелигиозный, но склонна видеть в православии серьезный фактор успешного освоения земель. Культура соборности. Развитый патернализм. Ведь множество азиатских, кавказских княжеств, царств сами просились в состав России, под защиту царя. Государство тогда было официально русским и православным. Неправославный человек не мог попасть во власть в средних и высших эшелонах. Православное русское государство защищало взятых под опеку, вкладывало деньги.

Фото: Медиасток.рф

Почему глупо сравнивать Российскую империю с британскими колониалистами? Русские не брали, а давали. Во все окраины, в примкнувшие к империи феодальные царства русские вкладывали грандиозные средства. А защиту обеспечивали собственной кровью. Башкиры, казахи, грузины, осетины, абхазы, азербайджанские ханства и многие другие добровольно просились в состав Российской империи. Потому что у царя-батюшки было много русских солдат, которые готовы были защитить грузин, казахов, азербайджанцев. И украинцы просились в империю! Сами!

Думаю, все дело в православии. Религия заставляла царей относиться к приобретенным землям с отеческой заботой и вкладывать в них.

А религия народов, получивших от России защиту, деньги, дороги, фабрики, новые города (в Казахстане города построили русские, жившие в степи), легко позволила им, насытившись от русских и окрепнув под их защитой, сбежать, забрав с собой все вложения и предав пролитую за них русскими кровь. И тут новый вопрос. Если русские такие жесткие, ухватистые, почему они допустили, чтобы их страна в 70 с лишним лет едва ли не уполовинилась? Боюсь, друзья, все дело в том, что собирали эти земли русские, когда власть в стране была мононациональной и монорелигиозной и когда главенствовало то самое неуловимое, что присуще русскому менталитету и русской культуре, что и позволило России стать большой державой.

Фото: Олег Ласточкин / РИА «Новости»

Терять земли стали, когда Россия отказалась от идентификации себя как русского и православного государства. Заметьте еще раз: эти слова пишет нерелигиозный человек. Я атеист. Но понимаю, кажется, что с нами произошло. Народ, который умел собирать земли, потерял в собственной стране ведущее значение. Тот, кто готов был отдавать от себя, вкладывать в запущенные земли и малоразвитые народы, кто своей грудью защищал их, утратил безусловное право решающего голоса. Власть перестала быть национально и религиозно монолитной.

Звучит, конечно, очень остро. Но эту правду неплохо бы проговорить вслух. Русские собрали огромную империю, сумели привлечь в нее на добровольных началах множество народов. Как только русский менталитет перестал главенствовать во власти, а решения о судьбе страны начали принимать в том числе представители других народов, страна посыпалась.

Перспективы Что будет дальше? Мы собрались забрать несколько своих областей, свои заводы и свою АЭС, построенные Москвой на преимущественно русские деньги (все это пето-перепето и на 40 раз просчитано, УССР была дотационной республикой). А остальное? То, во что Россия столетиями вкладывала свои деньги, что защищала своей кровью? Все это оставлено. Что может произойти дальше? Процесс может лишь усугубиться. Возвращение русских земель Украины может оказаться мелкой точкой, единичной удачей. Если исходить из тезиса, что только русские сумели собрать и удержать вокруг себя столько земли, а сегодня у нас государство уже не русское, а многонациональное, власть в государстве тоже многонациональная, то придется предполагать самые неблагоприятные прогнозы: если весомую часть решений во власти будут принимать представители народов, которые не имеют опыта успешного собирания империи, то империя продолжит распадаться.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Я понимаю, что политики и чиновники рассчитывают обхитрить историю. Ну и что, что русские собрали? Мы умнее. Мы удержим. А что, если нет? Ну, кроме как у русских, ни у кого же не получилось? У англичан не получилось. У французов не получилось. У чеченцев, башкир, татар и ногайцев — тоже. Какие сегодня есть основания считать, что при многонациональном управлении получится не то чтобы заново собрать страну, а удержать имеющиеся территории? В России есть национальное большинство. Если честно анализировать данные переписей, можно осторожно предположить, что сегодня в России до 85% населения — русские. Это с жителями новых регионов.

Русские — представители народа, который собрал самую крупную в мире империю, все еще составляют подавляющее большинство населения государства. Но их представительство в органах власти всех уровней существенно меньше 85%. Может, конечно, русские такие плохие управленцы? Может, мы учимся хуже других, слабее дерзаем? Не спорю, все может быть.

Но и вы, пожалуйста, не спорьте с одним простым фактом: пока власть находилась в руках национального и религиозного большинства, русских, страна была огромной и сильной. Как только русские стали добровольно делиться властью с другими народами, страна начала уменьшаться. Большевики ее приняли и уменьшили. Ельцин со своей многонациональной федерацией умалил ее на треть. Русский ренессанс, который мы сейчас переживаем, скорее всего, явление временное.

Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look / www.globallookpress.com

Нет абсолютно никаких исторических оснований считать, что если русское большинство продолжит в собственной стране делиться властью с другими народами, то страна не будет разваливаться. Надо определиться с целеполаганием: или мы дальше поем красивые песни о многонациональной России с риском эту Россию растерять, или признаем, что никому, кроме русских, за всю историю человечества столько земли удержать еще не удавалось. Даже Древний Рим на пике своего могущества контролировал меньше земли. И кстати, все растерял, когда начал делиться властью с представителями народов, которые своих империй построить не смогли.