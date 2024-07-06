«Говорить лучше, чем стрелять». Потомак Бисмарка призвал к мирным переговорам с Россией

Прямой потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной, отметив, что именно немцы могли бы сыграть в них ключевую роль. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу .

«Я очень разочарован нашим немецким правительством. Именно мы, немцы, могли бы стать главными посредниками в конфликте с Украиной. Я бы хотел, чтобы возобновились дипломатические отношения, столь важные в кризисные времена», — заявил он.

Он убежден, что к урегулированию конфликта между Россией и Украиной также стоит привлечь Индию и Китай. Ведь в этих странах проживает почти треть от всего населения планеты.

Александр фон Бисмарк призвал стороны сесть за стол переговоров, и выразил уверенность, что «говорить всегда лучше, чем стрелять».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стороны, в том числе, обсудили конфликт на Украине и возможные пути достижения мира.