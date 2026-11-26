Спонсоры Украины всеми силами пытаются скрыть преступления Киева, а также факт того, что ВСУ применяли отравляющие вещества против россиян. Об этом заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, его процитировало РИА «Новости» .

«Спонсоры киевского режима требуют слепо верить фантастическим заявлениям Украины, например мифическим цифрам о свыше четырнадцати тысяч подтвержденных случаев применения химического оружия», — сказал Тарабрин на 31-й сессии Конференции государств — участников КЗХО, проходящей в Гааге 23-27 ноября.

По его словам, украинские партнеры прилагают все усилия, чтобы скрыть преступления киевского режима и применение отравляющих веществ против россиян.

Ранее на освобожденной от украинских боевиков территории ДНР спецслужбы обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием.