Постпред при ОЗХО заявил, что спонсоры Киева всеми силами пытаются скрыть преступления ВСУ
Постпред при ОЗХО Тарабрин: союзники Киева пытаются скрыть преступления ВСУ
Спонсоры Украины всеми силами пытаются скрыть преступления Киева, а также факт того, что ВСУ применяли отравляющие вещества против россиян. Об этом заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, его процитировало РИА «Новости».
«Спонсоры киевского режима требуют слепо верить фантастическим заявлениям Украины, например мифическим цифрам о свыше четырнадцати тысяч подтвержденных случаев применения химического оружия», — сказал Тарабрин на 31-й сессии Конференции государств — участников КЗХО, проходящей в Гааге 23-27 ноября.
По его словам, украинские партнеры прилагают все усилия, чтобы скрыть преступления киевского режима и применение отравляющих веществ против россиян.
Ранее на освобожденной от украинских боевиков территории ДНР спецслужбы обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием.