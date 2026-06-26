Посольство в Венесуэле сообщило о трех пострадавших при землетрясении россиянах

При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве в Каракасе.

«На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие», — отметили в дипмиссии.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек. В минздраве предупредили, что количество жертв будет расти, потому что под завалами остаются люди, а поисково-спасательные работы не прекращаются.

Число пропавших без вести после землетрясения превысило 40 тысяч. В Каракасе развернули координационный центр для оказания помощи пострадавшим.

Землетрясение произошло вечером в среду, страну потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков.