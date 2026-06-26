Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235, еще 4,3 тысячи человек понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала VTV .

По словам министра, в медицинские учреждения уже доставили около 235 человек без признаков жизни. Число жертв предварительное и продолжит расти, поскольку под завалами остаются люди, а поисково-спасательные работы не прекращаются.

Землетрясение произошло 24 июня 2026 года — два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, по данным Геологической службы США, ударили с интервалом менее минуты у побережья рядом с городом Морон. Это землетрясение стало одним из сильнейших в истории Венесуэлы за более чем 100 лет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае поступления от Венесуэлы официального запроса о помощи в связи с землетрясением Россия готова оперативно его рассмотреть.