Число пропавших без вести после землетрясения в Венесуэле превысило 40 тысяч

Число людей, пропавших без вести после серии разрушительных землетрясений в Венесуэле, превысило 40 тысяч. Об этом сообщил Sky News .

По последним данным, жертвами стихии стали не менее 188 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, однако специалисты предупреждают, что число погибших может существенно увеличиться по мере проведения поисково-спасательной операции.

Вечером 24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. Стихия разрушила здания, дома и жилые постройки, а главный аэропорт страны закрыли из-за полученных повреждений.

ООН уже начала мобилизацию гуманитарной помощи. По словам официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, гуманитарные структуры координируют работу поисково-спасательных групп и взаимодействуют с властями Венесуэлы. В Каракасе также развернули координационный центр для оказания помощи пострадавшим.