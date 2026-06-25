Число пропавших без вести после землетрясения в Венесуэле превысило 40 тысяч
Число людей, пропавших без вести после серии разрушительных землетрясений в Венесуэле, превысило 40 тысяч. Об этом сообщил Sky News.
По последним данным, жертвами стихии стали не менее 188 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, однако специалисты предупреждают, что число погибших может существенно увеличиться по мере проведения поисково-спасательной операции.
Вечером 24 июня Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. Стихия разрушила здания, дома и жилые постройки, а главный аэропорт страны закрыли из-за полученных повреждений.
ООН уже начала мобилизацию гуманитарной помощи. По словам официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика, гуманитарные структуры координируют работу поисково-спасательных групп и взаимодействуют с властями Венесуэлы. В Каракасе также развернули координационный центр для оказания помощи пострадавшим.