Посольства стран Прибалтики совсем скоро узнают о принятых по ним решениям

Посольства Латвии, Литвы и Эстонии в ближайшее время узнают о принятых в их отношении решениях. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в интервью РИА «Новости» .

«С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях», — сказал дипломат.

Недавно Латвия заявила о разработке плана по перекрытию автомобильных и железнодорожных путей на восточной границе с Россией, а Литва — о минировании мостов.

Также ранее страны Евросоюза решили ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока. Они объяснили это участившимися «попытками саботажа» со стороны представителей России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что со странами Прибалтики у России исторически не складывается дружба. По его мнению, они и Польша постоянно демонизируют Москву.