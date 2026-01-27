Накануне Дня освобождения Ленинграда от блокады официальный представитель Кремля призвал не искать параллели с прошлым, но отметил, что есть в мире государства, с которыми у России исторически не складываются хорошие отношения.

«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — заявил Песков.

Такое отношение он назвал «большой ошибкой» и заверил, что сотрудничество могло бы принести этим странам гораздо больше пользы.

Ранее Песков прокомментировал предложение Кремля передать миллиард долларов в Совет мира. По его мнению, этот жест может открыть новые горизонты для взаимодействия.