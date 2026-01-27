Песков перечислил, с какими странами у России дефицит дружеских чувств
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил государства, с которыми у России исторически сложился «дефицит дружеских чувств». Кадры интервью опубликовал корреспондент кремлевского пула, журналист Life.ru Александр Юнашев в своем телеграм-канале.
Накануне Дня освобождения Ленинграда от блокады официальный представитель Кремля призвал не искать параллели с прошлым, но отметил, что есть в мире государства, с которыми у России исторически не складываются хорошие отношения.
«Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — заявил Песков.
Такое отношение он назвал «большой ошибкой» и заверил, что сотрудничество могло бы принести этим странам гораздо больше пользы.
Ранее Песков прокомментировал предложение Кремля передать миллиард долларов в Совет мира. По его мнению, этот жест может открыть новые горизонты для взаимодействия.