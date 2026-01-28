Латвия планирует перекрыть дороги и ж/д пути на границе с Россией

Латвийские власти разрабатывают план по перекрытию автомобильных и железнодорожных путей на восточной границе на случай «усиления угрозы». Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс в интервью LSM .

«При усилении угрозы мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог», — отметил он.

Министр уточнил, что Военный совет при президенте и Министерство транспорта уже предоставили свои заключения по этому вопросу. Ранее сообщалось, что Латвия рассматривает вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.

В декабре 2025 года страна начала масштабные военные приготовления в целях обороны из-за «российской угрозы». В то же время Литва заявила, что заминирует мосты на границе с Россией. На них добавили инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ.