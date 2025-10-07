Передвижение российских дипломатов согласились ограничить все страны ЕС

Власти всех стран Евросоюза согласились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, сообщила The Financial Times . Дело в участившихся «попытках саботажа», которые, как считают европейские разведки, осуществляют под дипломатическим прикрытием.

Разведывательные службы считают, что агенты, «финансируемые Москвой», занимаются эскалацией провокаций против стран НАТО. Выражается это самым разным образом: от поджогов и вторжений БПЛА до кибератак и саботажа инфраструктуры.

Случали саботажа в ЕС называют скоординированной кампанией по дестабилизации союзников Украины в Европе. Виновными посчитали Россию и включили в новый пакет санкций ограничения поездок дипломатов РФ внутри альянса.

Также ограничения предусматривают обязанность дипломатов из России, работающих в столицах стран ЕС, информировать другие правительства о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.

Правда, примут ли этот пакет санкций, вопрос открытый. И причина на этот раз в Австрии. Вена требует вывести из-под ограничений активы строительной компании Strabag на два миллиарда евро, которые ранее частично принадлежали российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.

С помощью активов Strabag австрийские власти хотят компенсировать Raiffeisen Bank понесенные в России убытки, но послы более 10 европейских стран ранее предупредили, что не смогут поддержать пакет мер, если в него включат предложение Австрии.