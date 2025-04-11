В Финляндии россиянам запретили сделки с недвижимостью

Парламент Финляндии одобрил закон о запрете сделок с недвижимостью для россиян

Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью для граждан России. Об этом на заседании правительства в пятницу сообщил спикер парламента Юсси Халла-ахо, его слова привело агентство Yle .

Кабмин республики 6 февраля внес на рассмотрение в парламент проект закона, ограничивающий сделки с недвижимостью для россиян. Документ успешно прошел первое чтение 8 апреля.

«Парламент одобрил содержание законопроекта, ранее принятое в первом чтении. Второе чтение законопроекта завершилось. Рассмотрение вопроса завершено», — заявил Халла-ахо.

Судя по документу, разрешение на приобретение недвижимости запрещено выдавать лицу, страна гражданства которого якобы может поставить национальную безопасность Финляндии под угрозу. Под недвижимостью в правовой системе республики подразумеваются только земельные участки, а квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.