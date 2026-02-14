Финляндия нацелилась на недвижимость россиян

Финляндия рассматривает возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные россиянами за последние 20 лет. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хакканен агентству STT .

По словам главы военного ведомства, речь идет о сделках, заключенных гражданами стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.

«Ретроспективное вмешательство будет применяться ко всем типам недвижимости и даже к сделкам, совершенным за последние 20 лет», — подчеркнул Хакканен.

Он пояснил, что это необходимо для обеспечения национальной безопасности, и признал, что в стране существовал «слишком наивный подход к контролю над недвижимостью».

В 2025 году в Финляндии уже вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. При его принятии Хакканен предупреждал о планах расширить законодательство, чтобы иметь возможность вмешиваться в уже приобретенные объекты. Новые меры сейчас изучают профильные министерства.