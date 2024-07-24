Послы стран ЕС обсудят «бессрочную иммобилизацию» российских активов

FT: в ЕС обсудят идею ЕК о «бессрочной иммобилизации» активов России

Послы 27 стран Евросоюза обсудят предложение ЕК о «бессрочной иммобилизации» активов Центробанка. Об этом сообщила газета Financial Times .

Мероприятие состоится 24 июля.

«Послы встретятся сегодня, чтобы обсудить предложение о бессрочной иммобилизации», — написали авторы материала.

По данным агентства Bloomberg, в ЕС предложили два варианта заморозки российских активов на длительной срок. Рассматривается как бессрочная заморозка ценных бумаг, так и продление ограничений на срок до 36 месяцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о жестком ответе России на перечисление Европой доходов от активов Украине. РФ будет действовать в национальных интересах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подчеркнул, что действия ЕС, отнимающие доходы от зарубежных активов, не останутся без ответа.