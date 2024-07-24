В ЕС предложили варианты заморозки российских активов на длительный срок

Европейский союз рассматривает два варианта заморозки российских активов на длительный срок: продление действия санкционных ограничений и заморозку без срока. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект ЕС.

«Существуют два варианта: бессрочная заморозка активов, которая будет регулярно пересматриваться. Или увеличение периодов продления санкций, например, до 18, 24 или 36 месяцев», — написали в документе.

Такие варианты предложили, чтобы развеять опасения США по поводу помощи Украине. До этого киевскому режиму решили выдать кредит размером 50 миллиардов долларов, а прибыль от активов России использовать для погашения долга.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перечисление Украине доходов от российских активов не останется без ответа. Он отметил, что эти средства не только «воруют, но и тратят на закупку оружия».