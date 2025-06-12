Последствия авиакатастрофы в Индии сняли на видео

Место крушения самолета в Индии теперь выглядит как поле боя: тела погибших, обломки и клубы дыма. Кадры опубликовал РЕН ТВ .

На видео запечатлена работа экстренных служб. Они борются с огнем, охватившим части самолета. Густой дым окутал все вокруг.

В Индии на месте крушения самолета обнаружили уже не менее 60 тел. Десять из них — в общежитии, куда врезался самолет, сообщил Sputnik. По последним данным, минимум 133 человека погибли в авиакатастрофе.

Самолет Воeing 787 Dreamliner, летевший рейсом Ахмадабад — Лондон, упал почти сразу после вылета. На борту находились 242 человека. К месту ЧП прибыли минимум 20 машин скорой помощи.

Аэропорт Ахмадабада приостановил полеты после крушения Boeing. Пилот Олег Смирнов в разговоре с RT обратил внимание на то, что самолет летел в Лондон и его баки были полны керосина. Это первая авиакатастрофа с Dreamliner.

Ранее 360.ru публиковал видео с момента крушения самолета в Индии.