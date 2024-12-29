Последний бой Зурабишвили. Какой сюрприз она подготовила Грузии на 29 декабря

Срок полномочий президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, но она отказывается покидать президентский дворец. Политик присоединилась к протестующим и не намерена уступать резиденцию новому главе государства. Что готовит оппозиция и каких событий ожидать в Грузии теперь — в материале 360.ru.

Кто стал новым президентом и как отреагировала оппозиция Коллегия выборщиков в Грузии избрала нового президента 14 декабря. Победил единственный кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили, его выдвинула правящая партия. Оппозиция, которая не признала и парламентские выборы в декабре, своего кандидата демонстративно не выдвигала. Они заявили, что у нелигитимного парламента нет полномочий выбирать президента, а значит лидером республики остается Саломе Зурабишвили.

Фото: РИА «Новости»

Реакция Зурабишвили Сама Зурабишвили легитимность парламента также не признала. Она потребовала новых парламентских выборов и назвала выборы президента «пародией». Политик заявила, что никуда не уйдет, поскольку республике нужен легитимный институт и власть, которая была реально избрана народом.

Ничего нет. Никто никого не выбирал. Саломе Зурабишвили

Километровые «живые цепи» Днем в субботу, 28 декабря, по всей Грузии прокатилась очередная многотысячная акция протеста. Демонстранты в разных городах выстроились в «цепь единства за Грузию», передавал Telegram-канал News Georgia Колонны держащихся за руки людей растянулись на несколько километров. Зурабишвили тоже пришла на акцию в Тбилиси, где демонстранты выстроились в колонну от Старого города до Дидубе. Эта акция протеста закончилась мирно, хотя на месте присутствовали представители полиции. Ночное бдение Зурабишвили Накануне инаугурации Михаила Кавелашвили президент Грузии записала видеообращение, сообщил «Мтавари». Она призвала своих сторонников собраться утром 29 декабря у резиденции президента страны. Сама она намерена провести ночь во дворце Орбелиани.

Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы. Саломе Зурабишвили

Как реагирует Запад Ряд западных стран публично поддержал Зурабишвили. Американский конгрессмен Уилсон в социальной сети Х пригласил ее на инаугурацию президента США — политик назвал Зурабишвили единственным легитимным лидером Грузии. Ранее в декабре идею проведения новых парламентских выборов в Грузии поддержал в Х и глава Польши Анджей Дуда.

Фото: РИА «Новости»

Что ждет Грузию 29 декабря Утром в воскресенье, 29 декабря, запланирована инаугурация Михаила Кавелашвили. Действующий президент на фоне непризнания итогов выборов не раз заявляла, что лишь она обладает легитимной властью в стране и в отставку уходить не намерена. Она ночует в президентском дворце, сторонники Зурабишвили с высокой долей вероятности выйдут на улицы с ее поддержкой Более того, всего неделей ранее политик вновь потребовала от правящей партии проведения новых парламентских выборов. В ответ грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прямо пригрозил Зурабишивили тюрьмой — если она не освободит резиденцию к моменту инаугурации. «Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний», — сказал Кобахидзе. Церемония начнется в 10:00 по московскому времени. Согласно Конституции Грузии, полномочия президента прекратятся в момент принесения присяги вновь избранным президентом. Зурабишвили формально утратит полномочия в момент принесения присяги Кавелашвили.