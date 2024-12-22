Президенту Грузии пригрозили уголовной ответственностью

Президента Грузии Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря или назначит новые парламентские выборы. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили уже провела консультации с оппозиционными партиями и намерена объявить новые выборы в парламент на брифинге вечером 22 декабря.

«Саломе Зурабишвили собрала оппозиционный спектр и НПО, чтобы назначить парламентские выборы, но кто-то посоветовал ей не делать этого. Потому что это преступление. Она закрепилась в своей резиденции, что тоже преступление по Уголовному кодексу. Посмотрим, где продолжит жить Зурабишвили — за решеткой или на свободе», — сказала Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии из-за несогласия с результатами парламентских выборов.