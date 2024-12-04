После помилования Байдена-младшего Трамп попросил закрыть свое дело

Сын действующего президента США Хантер Байден получил помилование, потому что его дело сочли политически мотивированным. Избранный лидер Дональд Трамп призвал суд по аналогии закрыть свое разбирательство, сообщил телеканал NBC .

Адвокаты республиканца Тодд Бланш и Эмиль Боув обратились к судье Хуану Мерчану, который председательствовал на процессе по делу о фальсификации деловых документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Они напомнили, что президент США Джо Байден объяснил амнистию своего сына вовлечением политики в процесс.

«Нелепое предположение прокуроров о том, что они могут просто возобновить разбирательство после того, как президент Трамп покинет свой пост, более чем через 10 лет после того, как они начали расследование, не является вариантом», — заявили защитники.

Они призвали не просто ввести отсрочку наказания, на что уже согласился судья, а полностью закрыть уголовное дело против Трампа. Бланш и Боув обвинили Минюст США в ведении политической охоты на ведьм.

По версии следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн перевел Дэниэлс деньги за молчание о связи с политиком. Компания Trump Organization возместила ему расходы под предлогом несуществующих судебных издержек.